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Главная Рецепты
Рецепты магазина
Торт " Компанейский"
Торт " Компанейский"
26.12.2019 Рецепты
Нежные шоколадные и ореховые коржи ,сливочный крем и неповторимая вишневая кислинка.
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Трайфл «Клубничное настроение»
Трайфл «Клубничное настроение»
21.12.2019 Рецепты
Оригинальный и невероятно вкусный муссовый десерт.
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Абрикосовый торт
Абрикосовый торт
16.12.2019 Рецепты
Сочная абрикосовая начинка и нежный сливочный крем на воздушных коржах, насыщенных абрикосом.
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Торт "Апфельмусс"
Торт "Апфельмусс"
11.12.2019 Рецепты
Невероятно нежный, пропитанный и стабильный торт.
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Капкейки с вишней
Капкейки с вишней
06.12.2019 Рецепты
Нежные, сливочные ванильные капкейки с яркой вишнёвой начинкой и красивой шапочкой из воздушного ягодного крема.
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Торт "Апельсин-Карамель-Фундук"
Торт "Апельсин-Карамель-Фундук"
03.12.2019 Рецепты
Необычное сочетание шоколадного бисквита, начинки из апельсинового компоте с кусочками апельсина и домашней сливочной карамели.
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Яблочный пирог
Яблочный пирог
01.12.2019 Рецепты
Нежный вкус песочного пирога с тонкой яблочной кислинкой.
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Торт "Медовик"
Торт "Медовик"
26.11.2019 Рецепты
Авторская интерпретация популярного рецепта.
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Эклеры "Сникерс"
Эклеры "Сникерс"
21.11.2019 Рецепты
Сочетание нежного заварного теста и потрясающего карамельного крема.
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Торт "Восторг"
Торт "Восторг"
11.11.2019 Рецепты
Вкуснейшее сочетание фундучного бисквита и  нежного суфле.
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Торт "Сникерс"
Торт "Сникерс"
06.11.2019 Рецепты
Настоящее наслаждение для сладкоежек! Вариация на тему популярного шоколадного батончика.
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Рецепт идеального крема
Рецепт идеального крема
01.11.2019 Рецепты
Слышали про крем, который можно брать руками и он не тает? Ловите 2 самых лучших и проверенных рецепта!
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Торт "Черничный пломбир"
Торт "Черничный пломбир"
27.10.2019 Рецепты
Невероятно нежный бисквит с яркой черничной кислинкой.
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Рецепт декора "Бисквитный мох"
Рецепт декора "Бисквитный мох"
22.10.2019 Рецепты
Необычный и очень красивый декор для ваших десертов.
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Коржи для "Наполеона"
Коржи для "Наполеона"
17.10.2019 Рецепты
Хрустящие и невесомые коржи для "Наполеона".
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Торт "Грецкий орех-кофе-шоколад"
Торт "Грецкий орех-кофе-шоколад"
12.10.2019 Рецепты
Приятно хрустящие ореховые коржи, шелковистый кофейный крем и тонкая полосочка шоколада.
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Торт "Киевский"
Торт "Киевский"
07.10.2019 Рецепты
Авторская интерпретация классического рецепта.
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Тарталетка "Ананас-клубника"
Тарталетка "Ананас-клубника"
02.10.2019 Рецепты
Нежная песочная основа и потрясающая фруктовая начинка.
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Пирожное "Киндер-Пингви"
Пирожное "Киндер-Пингви"
26.09.2019 Рецепты
Нежные, вкусные и полезные ломтики!
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Трюфели
Трюфели
20.09.2019 Рецепты
Нежный ганаш из шоколада и сливок. Бархатный, тающий во рту и безумно вкусный.
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Новости магазина
Новые бумажные капсулы для конфет
26.12.2019
Новости и новинки
Упаковки по 25 штук от 17 рублей!
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Новые силиконовые формы для шоколада Caramella
21.12.2019
Новости и новинки
Более 60 вариантов новинок. Цена от 190 рублей!
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Новые наборы вырубок
16.12.2019
Новости и новинки
Цена от 100 рублей!
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Новые наборы плунжеров
11.12.2019
Новости и новинки
Цена от 110 рублей!
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Новые формы-тюльпан для выпечки
06.12.2019
Новости и новинки
Упаковка 20 штук за 65 рублей!
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